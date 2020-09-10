Президент Бразилии заявил о победе страны над коронавирусом

«Правительство сделало всё, чтобы минимизировать ее негативные последствия», — сказал президент, напомнив о принятых мерах кредитной поддержки малого бизнеса, выплате социальных пособий, которые получили 65 млн человек, а также о выделении средств администрациям регионов для организации медпомощи.

Болсонару обвинил местную прессу в замалчивании успехов деятельности федерального центра. По его словам, в заграничных СМИ публикуются новости о том, что Бразилия вошла в число стран, наименее пострадавших от пандемии.

Бразилия в настоящее время занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом выявленных случаев заражения (4 238 446). По числу умерших (129 522) Бразилия уступает США.