Как сообщалось ранее, указом президента Азербайджана Ильхама Алиева главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин был награжден орденом «Достлуг» («Дружба») за заслуги в развитии экономических связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в Москве, в связи с этим 11 сентября чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглы, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Эльшад Насиров и другие члены делегации встретились с Игорем Сечиным.