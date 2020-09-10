Бюльбюльоглы вручил Сечину орден от имени Алиева фото
Как сообщалось ранее, указом президента Азербайджана Ильхама Алиева главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин был награжден орденом «Достлуг» («Дружба») за заслуги в развитии экономических связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в Москве, в связи с этим 11 сентября чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглы, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Эльшад Насиров и другие члены делегации встретились с Игорем Сечиным.
На встрече Полад Бюльбюльоглы зачитал приветствие президента Азербайджана и вручил орден главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину.
В свою очередь, Игорь Сечин передал Послу Азербайджана письмо, адресованное президенту Ильхаму Алиеву, в котором выражает свою благодарность за столь высокую награду, а также сказал добрые слова в адрес азербайджанских нефтяников и компании SOCAR.
Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев вручил юбиляру диплом и значок «Заслуженный нефтяник Азербайджана».
Также на встрече состоялся широкий обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Россией, в частности, между SOCAR и «Роснефтью».