В Минске продолжаются аресты
Сотрудники правоохранительных органов Беларуси сегодня вечером задержали трех участниц несанкционированного оппозиционного митинга на площади Независимости в центре Минска, передает РИА Новости.
Участницы митинга встали небольшой группой на лестнице возле Красного костела.
Примерно через 15 минут на площадь заехали два микроавтобуса без номерных знаков. Из них вышли более десятка силовиков в балаклавах и форме оливкового цвета. Увидев их, девушки отступили к костелу, а затем вошли в здание. Правоохранители начали вытаскивать участниц протеста из храма и сажать их в автобусы.
Оставшиеся протестующие вновь вышли на лестницу и встали перед костелом. Находящиеся на месте сотрудницы милиции потребовали от собравшихся разойтись.
Спустя около получаса, после неоднократных попыток правоохранителей побудить митингующих разойтись, задержание повторилось. На этот раз силовики посадили в автобус и увезли пожилую женщину.