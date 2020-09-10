В Минске продолжаются аресты

Примерно через 15 минут на площадь заехали два микроавтобуса без номерных знаков. Из них вышли более десятка силовиков в балаклавах и форме оливкового цвета. Увидев их, девушки отступили к костелу, а затем вошли в здание. Правоохранители начали вытаскивать участниц протеста из храма и сажать их в автобусы.

Оставшиеся протестующие вновь вышли на лестницу и встали перед костелом. Находящиеся на месте сотрудницы милиции потребовали от собравшихся разойтись.

Спустя около получаса, после неоднократных попыток правоохранителей побудить митингующих разойтись, задержание повторилось. На этот раз силовики посадили в автобус и увезли пожилую женщину.