Премьер Франции заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Премьер-министр Франции Жан Кастекс предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране, отметив значительное увеличение числа госпитализированных с COVID-19.

«Впервые за многие недели мы наблюдаем значительное увеличение количества госпитализированных... Всё доказывает, что вирус не снизил своей интенсивности», — приводит РИА Новости слова французского премьер-министра.

Он отметил, что вирус останется во Франции еще как минимум на несколько месяцев. Власти решили, что нужно попытаться жить вместе с коронавирусом, не уходя чрезмерно в изоляцию и не вынося за скобки общение, экономику и культурную жизнь, даже несмотря на рост числа заболевших, передает Интерфакс.

Кастекс сказал, что пожилые люди по-прежнему остаются группой риска по коронавирусу, и призвал их к особой бдительности.

По словам премьера, 47 департаментов страны объявлены зонами активной циркуляции коронавируса. Особо тяжелая обстановка сложилась в Марселе, Бордо и на Гваделупе.