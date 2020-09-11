Главный инфекционист предположил, когда США восстановятся от пандемии

Жизнь в США может не вернуться в прежнее русло до середины или даже конца 2021 года, даже если вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Я считаю, что у нас будет доступная вакцина до конца этого года — начала следующего года. Но тот момент, когда будет отмобилизовано распространение вакцинации, будет достигнута вакцинация и защита большинства населения, - этого, вероятно, не произойдет до середины-конца 2021 года", - сказал Фаучи в интервью MSNBC.

"Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до COVID, это будет задолго после наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к концу 2021 года", - заявил Фаучи, передает РИА Новости.

В США зарегистрировано уже более 6,4 миллиона случаев коронавируса и более 192 тысяч смертей.