Минск отреагировал на резолюцию Литвы по Тихановской

Резолюция Сейма Литвы о признании Светланы Тихановской лидером Беларуси является бесцеремонной попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, который является руководитель белорусской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

«Мы с сожалением констатируем, что резолюция сейма Литовской Республики — это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», — цитирует его ТАСС.

Савиных отметил, что резолюция литовского парламента «лишний раз подтверждает несуразность усилий литовской стороны в желании придать значимость и смысл своим политическим действиям».

«Литовские депутаты, проголосовавшие за это решение, просто продемонстрировали полное пренебрежение стандартами добрососедства, здравого смысла и элементарной парламентской этики», - заявил глава комиссии.

Савиных считает, что этими действиями литовские парламентарии «подрывают доверие ко всем предложениям внешнего посредничества, демонстрируя их реальный, а не декларативный смысл».

Накануне Сейм Литвы принял резолюцию, в соответствии с которой признал экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую и созданный по ее инициативе Координационный совет (КС) оппозиции единственными законными представителями Беларуси.