В репортаже говорится, что бакинский нефтяной поселок Балаханы переживает свой ренессанс. Некогда забытый уголок превращается в новый туристический центр Азербайджана.

Съемочная группа телеканала «Мир 24» побывала в бакинском поселке Балаханы и стала свидетелем того, как старый бакинский нефтяной поселок превращается в современный центр туризма. Работы по реконструкции продолжаются, однако сюда уже приезжают сотни гостей.

В Балаханы более 20 древних историко-архитектурных памятников: мечеть, колодец, баня, караван-сарай. Именно здесь впервые в Азербайджане в 1871 году нефть добыли промышленным способом.

Сделать из поселка достопримечательность решили в прошлом году, говорится в репортаже корреспондента телеканала «Мир 24». Работы начались на главных улицах. Положили брусчатку, подлатали крыши, заборы, отделали стены. Для росписи зданий власти пригласили местных художников. Некоторые работы выполнены в формате трехмерной графики.

Чтобы прогуляться по старинным улочкам и сделать фото, некоторые туристы преодолевают не одну сотню километров.

В поселке также проложили более 10 тысяч метров новых коммуникаций. Работы продолжаются. Трудятся в основном местные жители. Планы глобальные: в следующем году здесь хотят открыть 100 малых ремесленных предприятий.