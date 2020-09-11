«Нефтчи» на «Бакселл Арене» принимал «Сумгаит» и неожиданно уступил – 0:2. На 14-й и 46-й минутах отличился иранский нападающий Али Гурбани. Помимо всего прочего, на 83-й минуте «Нефтчи» остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Антон Кривоцук.

Напомним, что 17 сентября «Нефтчи» на Бакинском Олимпийском стадионе в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы будет принимать «Галатасарай».

Во втором матче дня «Карабах» гостил на «ASK Арене», где играл с «Кешля». Гурбан Гурбанов дал отдохнуть некоторым футболистам сборной Азербайджана после победы над Кипром и держа в уме предстоящую игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против норвежского «Мольде», которая также состоится на Кипре.

В результате чемпиону не удалось поразить ворота команды Юниса Гусейнова. Матч завершился вничью 0:0.

Завтра в 19:00 начнется игра «Сабаил» - «Зиря», а 13 сентября в это же время на поле выйдут «Сабах» и «Габала».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 4 очка (2 матча)

2. «Кешля» - 4 (2)

3. «Сумгаит» - 3 (2)

4. «Нефтчи» - 3 (2)

5. «Габала» - 1 (1)

6. «Зиря» - 1 (1)

7. «Сабаил» - 0 (1)

8. «Сабах» - 0 (1).