Премьер-лига: «Нефтчи» проиграл, «Карабах» сыграл вничью видео
Сегодня двумя матчами стартовал 2-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Нефтчи» на «Бакселл Арене» принимал «Сумгаит» и неожиданно уступил – 0:2. На 14-й и 46-й минутах отличился иранский нападающий Али Гурбани. Помимо всего прочего, на 83-й минуте «Нефтчи» остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Антон Кривоцук.
Напомним, что 17 сентября «Нефтчи» на Бакинском Олимпийском стадионе в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы будет принимать «Галатасарай».
Во втором матче дня «Карабах» гостил на «ASK Арене», где играл с «Кешля». Гурбан Гурбанов дал отдохнуть некоторым футболистам сборной Азербайджана после победы над Кипром и держа в уме предстоящую игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против норвежского «Мольде», которая также состоится на Кипре.
В результате чемпиону не удалось поразить ворота команды Юниса Гусейнова. Матч завершился вничью 0:0.
Завтра в 19:00 начнется игра «Сабаил» - «Зиря», а 13 сентября в это же время на поле выйдут «Сабах» и «Габала».
Турнирное положение
1. «Карабах» - 4 очка (2 матча)
2. «Кешля» - 4 (2)
3. «Сумгаит» - 3 (2)
4. «Нефтчи» - 3 (2)
5. «Габала» - 1 (1)
6. «Зиря» - 1 (1)
7. «Сабаил» - 0 (1)
8. «Сабах» - 0 (1).