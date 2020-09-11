Трамп: Палестина будет вынуждена нормализовать отношения с Израилем

Палестина будет вынуждена нормализовать отношения с Израилем, поскольку аналогичным образом до нее поступит большинство арабских стран, заявил американский президент Дональд Трамп, объявляя в Белом доме о достижении Израилем и Бахрейном при посредничестве США соглашения о нормализации отношений.

"Мы считаем, что в конечном счете большинство арабских стран присоединится к договоренностям о нормализации отношений с Израилем, и палестинцы окажутся в очень хорошем положении. Они хотят прийти. Они захотят прийти, потому что пришли все их друзья. Есть огромный энтузиазм относительно присоединения к сделке", - цитирует ТАСС главу администрации США.

Ранее американская администрация сообщила, что Бахрейн присоединится 15 сентября к торжественной церемонии в Вашингтоне, на которой договоренности о нормализации связей подпишут Израиль и ОАЭ.