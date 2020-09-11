Хулуси Акар посоветовал «некоторым просто молчать»

Тех, кто строит заговоры против Турции, ждет разочарование, так же как это было на протяжении всей истории. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя ситуацию в регионе Восточного Средиземноморья.

Глава турецкого оборонного ведомства призвал заинтересованные стороны воздержаться от заявлений, способствующих росту напряженности в Восточном Средиземноморье: «Для деэскалации напряженности в Восточном Средиземноморье некоторым просто нужно молчать. Им не нужно ничего делать, просто молчать», - сказал Акар, сообщает Anadolu.

Что касается антитурецких высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, то Акар заявил, что они «переходят за грань дозволенного и носят провокационный характер».

Акар добавил, что властям Греции не следует поддаваться на провокации третьих сторон, подталкивающих Афины к обострению отношений с Турцией: «Мы настоятельно рекомендуем соседней с нами Греции не позволять использовать себя ради достижения интересов некоторых стран».