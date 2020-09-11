Генсек ООН призвал белорусов поскорее начать диалог

Кризис в Беларуси может быть разрешен белорусами только посредством широкого диалога - он должен начаться немедленно, считает генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Генеральный секретарь подчеркивает, что нынешний кризис может быть разрешен белорусским народом только посредством широкого, инклюзивного диалога, который должен начаться немедленно в интересах стабильности", - цитирует РИА Новости заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гутерриш обеспокоен сообщениями о тактике запугивания гражданского общества, СМИ и представителей оппозиции: "Генеральный секретарь призывает власти воздерживаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и обеспечить полное расследование и рассмотрение заявлений о пытках и других случаях жестокого обращения с людьми, содержащимися под стражей".