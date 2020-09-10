Подобная линия пропаганды выбрана армянской пропагандистской машиной вовсе не случайно. На протяжении многих лет Армения пытается оправдать факт аннексии азербайджанских территорий тем, что Азербайджан якобы нарушал права армянского меньшинства. Именно один из идеологов армянского сепаратизма в Нагорном Карабах е академик Абел Аганбегян, опубликовавший во французской газете «Юманите» нашумевшую статью о притеснении армянского населения в Карабах е в конце 80-х прошлого века, и дал старт армянскому сепаратистскому движению на основе теории национальной сегрегации.

Армения и мировое армянство периодически используют в противостоянии с Азербайджаном фактор этнических групп. При этом выдвигается тезис о нарушении в Азербайджане прав различных этносов и их насильственной ассимиляции.

Однако, чтобы внедрить эту идею в сознание международной общественности, недостаточно нарушения прав только этнических армян. Именно поэтому их идеологи время от времени пытаются превратить в инструмент своей пропаганды проживающие в Азербайджане национальные меньшинства – талышей, лезгин и прочие народности.

Усилия для того, чтобы разжечь талышский сепаратизм в Азербайджане, армянские спецслужбы и научные круги предпринимают десятки лет. Именно этой цели служили агенты влияния армянских спецслужб Фахраддин Аббасзаде, бывший лидер «Талыш-Муганской республики» Аликрам Гумбатов и другие сепаратисты, заявлявшие о массовом нарушении прав талышей в Азербайджане.

Периодически армянские идеологи пытаются использовать и лезгинский фактор. В середине 90-х годов армянские спецслужбы привлекали к сотрудничеству представителей сепаратисткой группировки «Садвал» и даже спровоцировали их на теракт в Баку. Все это свидетельствует о перманентных планах этнической диверсии против Азербайджана. И провокации с такой подоплекой продолжаются…

Несколько дней назад представляющий себя «советником президента НКР» и доктором исторических наук Давид Бабаян опубликовал на сайте «Новости Армения» свои псевдонаучные писания на тему «Курды в Азербайджане». В представленных публикациях армянский идеолог приводит подробное «исследование» об истории курдов Азербайджане. При этом оккупированные Арменией Лачин, Губадлы, Зангилан, Кельбаджар и Джебраил он называет «курдскими землями», делая упор на то, что «курды в Азербайджане исторически подвергались притеснениям и ассимиляции».

Можно было бы и проигнорировать очередной псевдонаучный бред армянских пропагандистов, но дело в том, что с обвинениями в притеснении национальных меньшинств в адрес Азербайджана выступает страна, которая изначально была и остается моноэтническим государством.

Что касается курдского вопроса, то на древних территориях Азербайджана, где сегодня располагается Армения, действительно проживали курды. И мусульманское курдское население, как и азербайджанцы, были изгнаны из своих исторических земель на территории современной Армянской республики. А сейчас Армения делает все, чтобы скрыть следы проживания курдов и азербайджанцев на своей территории, и стереть исторические памятники культуры курдского народа.

Так в Армении уничтожают кладбища курдов: