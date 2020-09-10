Вице-президент Федерации бокса Азербайджана, глава Гарадагского района Баку Сулейман Микаилов подал свою кандидатуру на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает haqqin.az со ссылкой на британское издание Inside The Games.

Сулейман Микаилов является членом Исполкома AIBA. О своем намерении баллотироваться он написал в письме, направленном национальным федерациям, входящим в состав AIBA. На данный момент представитель Азербайджана - единственный кандидат.

В июне прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил AIBA признания из-за невыполнения требований, касающихся финансов, управления, судейства и этики.

Как пишет британское СМИ, в своем письме Сулейман Микаилов пообещал в течение трех месяцев после выборов погасить долг AIBA в размере 16 миллионов долларов. Он заявил, что заручится поддержкой частных инвесторов, наймет нового исполнительного директора вместо американца Тома Вирджетса и создаст так называемый «комитет перспективного развития», который будет следить за изменениями в AIBA.

По словам вице-президента Федерации бокса Азербайджана, как только изменения будут произведены, МОК будет предоставлен отчет, чтобы Олимпийский комитет снял ограничения с AIBA.

Международная ассоциация бокса не имеет постоянного президента уже 18 месяцев после того, как узбек Гафур Рахимов ушел в отставку в марте 2019 года. С тех пор исполняющим обязанности главы AIBA является марокканец Мохамед Мустасане.

Выборы состоятся в рамках внеочередного Конгресса AIBA, который запланирован на 12-13 декабря в Будапеште.

«Я отчаянно пытаюсь изменить текущий статус AIBA и решил выдвинуть свою кандидатуру, чтобы стать президентом, - написал Сулейман Микаилов. - После Конгресса 2018 года AIBA взяла курс на самоуничтожение, и как результат санкции МОК в июне 2019 года. В течение этого периода было услышано так много разных мнений и голосов, предлагающих исправить ситуацию. Однако, к большому сожалению, мы все еще разделены, и общие цели не были должным образом сформулированы. Мы не можем позволить себе совершить еще одну ошибку на декабрьском Конгрессе».