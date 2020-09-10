Максим Шевченко об унижающей белорусов шутке мужа Маргариты Симоньян

Шевченко посмотрел фрагмент из юмористической передачи «Международная пилорама» на телеканале НТВ и обратился к режиссеру с вопросом: «Интересно, а про народные протесты в Армении Кеосаян снимет такой же унижающий протестующих пошлейший ролик?»

Журналист и публицист Максим Шевченко на своей странице в Twitter высказался о шутке мужа Маргариты Симоньян - режиссера и ведущего Тиграна Кеосаяна, в которой он унизил белорусов, протестующих из-за итогов президентских выборов.

В ролике белорусских митингующих показали людьми с отсутствием политических идеалов и не имеющих четких причин для участия в акциях протеста. Актриса, изображавшая участницу протестов, рассказала, что вышла на митинги, чтобы обниматься с ОМОНовцами. Нарисованный на ее щеке бело-красно-белый флаг «белоруска» назвала обозначением поддержки футбольного клуба «Спартак».

Позже актриса Екатерина Шмакова извинилась за то, что сыграла такую роль. Она подчеркнула, что испытывает стыд за свой поступок, и заметила, что ее «мораль была нарушена». По словам артистки, реплики были получены за три минуты до записи, однако она признала, что это ее не оправдывает.

Митинги в Армении проходили в апреле 2018 года. Причиной стало выдвижение бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра после проведения референдума о переводе высшей власти премьеру. В результате уличных выступлений он ушел в отставку, страну возглавил оппозиционный лидер Никол Пашинян.