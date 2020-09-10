Нетаньяху заявил об открытии «новой эры мира»

Договоренность об установлении дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном открывает «новую эру мира». Об этом сказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, которого цитирует ТАСС.

«Это новая эра мира». Мир за мир, экономика в обмен на экономику. Сегодня вечером мы достигли еще одного исторического соглашения с еще одной арабской страной - с Бахрейном. Мы много лет инвестировали в мир, и теперь мир инвестирует в нас», - заявил Нетаньяху.

У Израиля установлены дипломатические отношения с Египтом (с 1979 года) и Иорданией (с 1994 года). На 15 сентября в Вашингтоне запланировано подписание соглашения о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп разместил у себя на странице в Twitter совместное заявление Израиля и Бахрейна о достижении при американском посредничестве договоренности об установлении дипломатических отношений между двумя странами.