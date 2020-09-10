Трамп пообещал подавить беспорядки после выборов «за несколько минут»

Президент США Дональд Трамп пообещал подавить силой беспорядки в случае их возникновения после президентских выборов, если действующий глава государства одержит на них победу.

«Если они это сделают, мы их подавим очень быстро», - заявил Трамп в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос журналистки о том, что он собирается делать, если после оглашения результатов выборов начнутся беспорядки, передает РИА Новости.

Президент США подчеркнул, что имеет право на это и обладает властью для такого решения. «Послушайте, это называется восстанием… Это очень легко (подавить). Я бы предпочел не делать этого, потому что для этого нет причин, но если бы нам пришлось, мы бы сделали это и уложились бы всего за несколько минут», – сказал президент США.