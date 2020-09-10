В Иране назвали предательством соглашение между Бахрейном и Израилем

Нормализация отношений с Израилем со стороны Бахрейна является предательством дела ислама и палестинцев. Так прокомментировал советник спикера Меджлиса Ирана по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан в Twitter договоренность Израиля и Бахрейна.

«Компромисс Бахрейна и Израиля — это великое предательство дела ислама и палестинцев», — написал он, отметив, что «неосмотрительные (действия) лидеров ОАЭ и Бахрейна не должны открывать дорогу для сионистских проектов».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились установить дипломатические отношения.