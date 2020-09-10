ООН признала COVID величайшей проблемой в истории организации

Генассамблея признает, "что пандемия COVID-19 является одной из величайших глобальных проблем в истории ООН". За резолюцию проголосовало 169 государств. Против выступили США и Израиль, воздержались Украина и Венгрия.

Генассамблея ООН приняла всеобъемлющую резолюцию о комплексной борьбе с пандемией коронавируса. В документе, где упомянуты все сферы жизни, на которые повлияла эпидемия, сказано, что COVID-19 - одна из величайших проблем в истории организации, передает РИА Новости.

Генассамблея выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что пандемия оказывает разрушительное воздействие из-за серьезных потрясений в жизни общества, в экономике, в системе занятости, в мировой торговле, в системе поездок, в сельскохозяйственной, промышленной и коммерческой сферах.

ГА признает, что последствия пандемии тяжелее отражаются на жизнях женщин, пожилых, молодежи и детей, бедных и уязвимых. В то же время ГА ООН, согласно документу, выражает глубокую обеспокоенность в связи с ростом дискриминации, разжигания ненависти, расизма и ксенофобии, связанных с пандемией.

Кроме того, подписанты выражают озабоченность в связи с распространением в контексте пандемии дезинформации и пропаганды, в том числе с использованием интернета.