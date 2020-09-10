Грузия снова продлила запрет на авиасообщение

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии приняло решение продлить запрет на регулярное авиасообщение с 30 сентября до 31 октября. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Ограничения, установленные на международное регулярное авиасообщение, продлены и действуют до 31 октября включительно. Ограничения не будут распространяться на те международные рейсы, которые выполняются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа и Риги", - цитирует РИА Новости сообщение.

Грузия в августе восстановила прямое регулярное авиасообщение с Германией, Латвией и Францией. В грузинскую столицу выполняют рейсы авиакомпании Lufthansa, Air France и Air Baltic.

В августе правительство Грузии продлевало ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября.

К настоящему моменту в Грузии выявлены 1 917 случаев заражения коронавирусом, 1 354 человека выздоровели. На карантине находятся более 5,8 тыс. человек. Умерли 19 пациентов.