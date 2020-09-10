Коронавирус не отступает в Европе: пандемия набирает силу

В Великобритании уже шестой день подряд выявляется больше 2 тысяч новых случаев инфицирования в сутки. С конца июня по начало августа этот показатель не превышал отметки в 1 тысячу случаев, однако затем начал расти.

За минувшие сутки в Великобритании количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло максимального значения с 11 мая – 3 539. Об этом свидетельствуют данные на сайте правительственной информации.

Во Франции за минувшие сутки выявлено 9,4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщили в Минздраве страны. Днем ранее этот показатель составил 9,8 тыс. и стал рекордно высоким для страны с начала пандемии.

За последние 24 часа во Франции впоследствии заражения коронавирусной инфекцией скончались 80 человек. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 приближается к 31 тыс.

За все время пандемии Швейцария редко попадала в сводки новостей, ситуация там - одна из самых благоприятных в Европе. Однако за последние сутки выявлена вспышка в двух домах престарелых в кантоне Фрайбург. COVİD-19 выявлен у 90 человек (58 подопечных и 32 сотрудника), восемь человек умерли. Общее число заболевших в Швейцарии - более 45 тыс. человек, умерших - более 1700.

Растет число заболевших и в Украине и Чехии. Власти обеих стран считают, что люди расслабились и начали пренебрегать правилами гигиены.