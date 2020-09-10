В Турции нашли могилу «принцессы» Урарту

Daily Sabah сообщает, чтороскошная могила урартской женщины с драгоценностями была обнаружена на востоке Турции. Она находилась в некрополе замка Чавуштепе, район Гюрпынар. Раскопки там были начаты еще в 2017 году.

Турецкие археологи при проведении раскопок в восточной провинции Ван обнаружили могилу знатной женщины государства Урарту, которая была похоронена с большим количеством драгоценностей.

Захоронение нашла команда археологов во главе с профессором Рафетом Чавушоглу из Университета провинции Ван. Именно он обнаружил некрополь, который, как предполагают исследователи, в древности использовался для погребения представителей правящего класса царства Урарту.

В могиле были обнаружены останки женщины, которая явно занимала весьма высокое положение в иерархии Урарту. Она была похоронена с большим количеством драгоценностей, что указывает на ее важный статус. Останки переданы в лабораторию, чтобы определить причину смерти и точный возраст женщины, пишет Российская газета.

По словам профессора Чавушоглу, на то, что могила принадлежит знатной женщине, указывают, например, богатые браслеты, надетые на оба запястья. Палец ее левой руки был украшен массивным бронзовым кольцом, а уши - ценными серьгами. Также в захоронении была найдена брошь и ожерелье из полудрагоценных камней, которое украшало шею погребенной.