«Аль-Каида» пригрозила Charlie Hebdo

Террористическая организация «Аль-Каида» угрожает журналистам французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo повторением теракта 2015 года в связи с переизданием карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает AFP.

Агентство ссылается на публикацию «Аль-Каиды», приуроченную к годовщине терактов 11 сентября 2001 года в США. В ней говорится, что президент Эммануэль Макрон направил «то же послание» Франции, что и его предшественник Франсуа Олланд, который был президентом в 2015 году.

Заявление «Аль-Каиды» появилось вскоре после републикации карикатур в связи с началом 2 сентября судебного процесса над соучастниками нападения 2015 года. Террористы заявляют, что в Charlie Hebdo ошибаются, если считают, что тот теракт был разовым. В «Аль-Каиде» считают, что Франция при президенте Макроне «дала зеленый свет» переизданию карикатур, пишет «Коммерсант».

7 января 2015 года в результате нападения боевиков-исламистов на редакцию Charlie Hebdo погибли 12 человек, 11 были ранены. Нападавшие — братья Саид и Шериф Куаши — были убиты.