Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 03:13

Haqqin.az уже писал, что 15 сентября в Америке выйдет книга известнейшего журналиста и писателя Боба Вудворда. Основанная на 18-ти интервью с президентом Трампом, она называется «Ярость» и является логическим продолжением предыдущей книги Вудворда - «Страх» - также о нынешнем президенте США. Как сообщалось ранее, главная сенсация новой книги: Трамп в интервью, которое состоялось еще в начале февраля признался, что он намеренно не стал принимать срочных мер для преодоления коронавируса, чтобы, по его словам, «не сеять панику». От пандемии в США скончались 190 тысяч человек, значительную часть которых можно было бы спасти, если бы Трамп вовремя закрыл страну для приезжих инфицированных людей и отдал бы распоряжение о полной боевой готовности больницам. И теперь его откровение стало выстрелом в собственную ногу - такая беспечность может дорого стоить президенту на выборах, до которых осталось всего 50 дней.

Однако реакция Трампа на приближение пандемии интересует прежде всего самих американцев. Это - сенсация для внутреннего пользования. А в книге Вудворда, отрывки из которой уже опубликованы в американских СМИ, есть и другие пассажи, которые безусловно заинтересуют и зарубежных читателей. Это, например откровения Трампа о его отношениях с северокорейским вождем Ким Чен Ыном. Президент сообщил, что Ким детально (в книге сказано - графически) рассказал о том, как казнил своего дядю Чан Сон Тхэка. Вероятно, северокорейский лидер сообщил своему визави из Америки, что первоначальное сообщение о том, что дядя был отдан на растерзание собакам не соответствует действительности, а то, что Ким лично расстрелял его из пулемета - чистая правда. Надо сказать, что мало кто из американских президентов удостаивался чести услышать столь «интимные» подробности о казни родственников иностранных лидеров. Может быть, когда книга Вудворда выйдет, мы узнаем из нее, как Ким Чен Ын расправился и с восемью близкими родственниками дяди — сестрой Чаной и ее мужем, который был послом КНДР на Кубе, а также племянником опального политика, работавшим послом в Малайзии, и двумя его сыновьями. Сыновья, дочери и даже внуки двух умерших ранее родных братьев Чана также были казнены. Всех их расстреляли.

Но в книге идет речь не только об этом. Трамп передал Вудворду 25 своих писем, отправленных Ким Чен Ыну. Их читаешь как захватывающий любовный роман. Комментируя эту переписку, Трамп говорит интервьюеру: «Ты встречаешь женщину. И тут же понимаешь, случится это или нет». От таких признаний просто бросает в дрожь. Неужели между Трампом и Кимом была некая связь? Ведь не случайно лидер КНДР отвечал Трампу взаимностью. «Я не могу забыть тот исторический момент, когда я держал руку Вашего Превосходительства», - писал Ким Трампу в канун рождества 2018 года. И в другом письме, отправленном в июне 2019: «Помню встречу в Сингапуре год назад, каждую минуту, которую мы провели вместе». Ну что это как не признание в чувствах? Но такие отношения не могли не волновать представителей американских спецслужб. Мало ли что мог брякнуть Трамп Киму при столь высоких отношениях. ЦРУ с самого начала предупреждало президента, что КНДР и не собирается сворачивать свою ядерную программу и не готова ни к каким уступкам, но Трамп и слушать ничего не хотел. Он говорил Вудворду, что «ЦРУ не имеет ни малейшего понятия, как общаться с Пхеньяном». Но спецслужбы США оказались правы. Роман с Кимом придал легитимность последнему на международной арене, но нисколько не изменил воинственного настроя молодого северокорейского хулигана, который по-прежнему угрожает Западу баллистическими ракетами. Как пишет Washington Post, «Ярость» Вудворда дает наглядное представление о том, как Трамп покрывает психопатов». Это знание, безусловно, будет важным для американских избирателей. Но что касается интересов самого Трампа, то, стремясь утвердить президентский нарратив, он серьезным образом подрывает свои позиции накануне выборов. В книге есть и другие детали, который работают против Трампа. Например он хвастался Вудворду тем, что США создали новое секретное оружие. «Я построил ядерную систему вооружения, которой раньше ни у кого в этой стране не было. У нас есть вещи, о которых Путин и Си Цзиньпин никогда раньше не слышали», — говорил Трамп. Он не утонил, о каком оружии идет речь. Позже анонимные источники подтвердили Вудворду наличие некоего нового оружия, но не стали раскрывать детали и были просто ошеломлены тем, что Трамп об этом рассказал. Что и говорить, болтливый президент - идеальная находка для шпиона. Такого мнения придерживаются и бывшие высокопоставленные военные. Экс-министр обороны США Джеймс Мэттис, ушедший в отставку в январе 2019 года называл Трампа «опасным» и «не имеющим морального компаса».