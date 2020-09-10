В Китае испытывают вакцину от COVID-19 в виде спрея

Это уже 10-й прототип вакцины от коронавируса, который переходит в Китае в стадию испытаний на людях, но первый в виде назального спрея, пишет Bloomberg. Разработка содержит ослабленный вирус гриппа, переносящий гены белка «шипа» коронавируса, которым он нарушает защиту клетки. Попадая в нос, вакцина повторяет естественный путь попадания вирусов в организм — через дыхательные пути и слизистые — и провоцирует реакцию иммунной системы на патоген, цитирует Bloomberg газету Science and Technology Daily, которую называет связанной с министерством науки и технологий Китая.

Большинство инъекций делается в предплечье, потому что обычно такой способ попадания вещества в организм вызывает наиболее сильную реакцию иммунной системы, поясняла «Национальному общественному радио США» (NPR) иммунолог и разработчик вакцин из университета Алабамы в Бирмингеме Френсес Лунд.

В этом случае образуется системный ответ иммунитета — антитела в крови. Но локального ответа прямо в месте инъекции не возникает. Инфекция начинает размножаться в носу и горле и может успеть разрастись, пока системный иммунитет до нее доберется, говорит Лунд. В этом случае вакцина может спасти от серьезной болезни — но человек с вирусом все равно будет заразным для остальных, а значит болезнь сможет распространяться дальше, утверждает эксперт. В этом преимущество назальной вакцины: она создаст и системный иммунитет, и локальный, который образуется в носу и горле и сразу начинает бороться с вирусом, добавила Лунд.