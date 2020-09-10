Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 10:25

На днях в автокатастрофе в Ливане погиб один из террористов Армянской cекретной армии освобождения Армении (ASALA) Абрам Товмасян, принимавший участие в организации теракта в аэропорту Орли (Париж, Франция), а затем якобы отошедший от дел. Чем он занимался в Ливане? Официально секретная армия освобождения Армении, созданная в 1975 году в Бейруте, прекратила свою деятельность из-за внутренних расколов в 90-е годы прошлого века, успев, однако, отметиться в боях за Нагорный Карабах.

Но это как раз та ситуация, когда «покойник» оказался мнимым. Прагматичные спецслужбы Армении и секретные подразделения в составе армянской диаспоры никогда бы не позволили ASALA и ее активистам кануть в небытие, ни одна разведка такими кадрами не разбрасывается. Поэтому этот ударный отряд армянских ультранационалистов никак не мог отойти от дел – просто был переведен в режим «глубокой консервации». Получив серьезные деньги от армянских диаспор за рубежом, вчерашние террористы переквалифицировались в респектабельных бизнесменов и финансистов, начав новый этап своей жизни – проникновение в микрофинансовую систему Ливана и создание сети фирм и фирмочек, выступающих «прокладками» в операциях деликатного характера для своих VIP-клиентов: Еревана, палестинцев из ХАМАС, курдов из ПКК и другой столь же сомнительной публики. Впрочем, «спящие агенты» ASALA разборчивостью в выборе партнеров и раньше не отличались, беря деньги на «святую борьбу против турецкого колониализма» у всех, кто давал – от иранского шаха и СССР до Муамара Каддафи, Ясира Арафата и Хафеза Асада, отца нынешнего сирийского президента. А уж теперь-то им и вовсе стеснятся нечего – бизнес прежде всего, а деньги, они, как известно, не пахнут. Но прозвучала труба, армянским спецслужбам они срочно и позарез понадобились – и вчерашние убийцы и террористы вновь встают в строй, готовясь идти в бой за Армению против Анкары и Баку. Операция «Возвращение к корням» набирает обороты, и старые кадры, заматеревшие, обросшие связями с самой мутью Ближнего Востока, опять чувствуют свою востребованность.

Доморощенный лидер Карабаха Араик Арутюнян сегодня горд своей исторической ролью – ему отвели видное место в планах создания колонии ливанских и сирийских армян на оккупированных азербайджанских территориях. Но, как это всегда бывает с Ереваном, тут же появились нюансы. Во-первых, операция «Возвращение к корням» в тех масштабах, которые запланированы армянской стороной, а речь идет о переселении 100-150 тысяч семей из Ливана, Сирии и Палестины, с финансовой точки зрения для современной Армении совершенно неподъемна. Нужны солидные пожертвования извне, но при этом их сбор и распределение должны осуществлять не армянские чиновники, склонность к воровству которых уже стала притчей во языцех. Для этих целей, а также проведения первичного отбора колонистов-переселенцев на территориях их нынешнего проживания и потребовались кадры ASALA. Этим, собственно, и занимался, разъезжая по Ливану и Сирии в поисках кандидатов на переселение Абрам Товмасян, пока банальное дорожное происшествие не поставило последнюю точку в бурной жизни этого террориста. Но его смерть 5 сентября реализацию операции «Возвращение к корням» нисколько не притормозила. Что называется, «отряд не заметил потери бойца» и все идет в соответствии с утвержденным в июне нынешнего года в Марселе, на встрече представителей ASALA, Дашнакцутюн и эмиссаров Еревана, планом: через микрофинансовые кредитные организации (МФКО) в Ливане формируется денежный фонд, который будет выдавать кредиты колонистам-переселенцам на оккупированные территории. Причем у ASALA в этой схеме роль почти ключевая. Деньги пойдут через МФКО, которые они контролируют, вербовка кандидатов тоже на них, а доставку колонистов к местам сбора и отправки в Армению планируется осуществлять используя связи ASALA с вооруженными группировками палестинцев и курдов.