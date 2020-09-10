Одним из таких проектов является создание 360-градусной 3D-вирутальной панорамы комплекса Дворца Ширваншахов. Проект реализуется Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в совместном сотрудничестве с немецкой компанией EKM Global Consulting GMbH и стартапером в сфере культурного наследия Сабиной Зулаловой.

В этом году исполняется 20 лет с момента включения Девичьей башни и комплекса Дворца Ширваншахов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этой датой Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" осуществляет ряд мероприятий и проектов.

Как сообщает haqqin.az, накануне состоялось подписание меморандума сотрудничества между немецкой компанией EKM Global Consulting GMbH и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Выступая на церемонии подписания меморандума, глава Управления Рияд Гасымов заявил, что в связи с пандемией и продолжающимся карантином было отложено проведение юбилейных мероприятий.

«Однако мы справились со многими проектами. В мае этого года, в преддверии Международного дня музеев, мы смогли реализовать проект по созданию 3D-скана Девичьей башни и мечети «Бейляр». В период закрытия музеев из-за пандемии мы создали для местных и иностранных граждан возможность посетить музеи в онлайн-режиме», - сказал Рияд Гасымов.

Руководитель компании “EKM” Global Consulting GMbH Эльшан Мусаев сообщил, что проект связан с созданием 3D-скана и виртуального утра комплекса Дворца Ширваншахов.

Главной причиной реализации проекта является 20-летие со дня включения Дворца Ширваншахов в список материального культурного наследия ЮНЕСКО.

Директор Музейного центра «Ичеришехер» Амина Меликова назвала проект, связанный с комплексом Дворца Ширваншахов, знаменательным событием. По ее словам, у этого проекта имеется целый ряд преимуществ и, помимо прочего, его можно назвать началом цифровой архивации всех достопримечательностей Азербайджана.

Реализация таких важных проектов в карантинный и посткарантинный период имеет большое значение с точки зрения продвижения музеев и исторических памятников Азербайджана в мировом масштабе.