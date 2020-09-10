В Анкаре недовольны сближением Бахрейна с Израилем

МИД Турции осудил улучшение отношений между Бахрейном и Израилем, считая, что это ударит по защите интересов народа Палестины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

11 сентября Бахрейн и Израиль объявили об установлении дипломатических отношений. Церемония подписания мирных соглашений запланирована на 15 сентября, она должна состояться в Вашингтоне.

«Мы решительно осуждаем решение Бахрейна установить дипломатические отношения с Израилем по примеру ОАЭ в нарушение обязательства в рамках Организации исламского сотрудничества», — говорится в сообщении турецкого МИД.

Анкара считает, что этот шаг вдохновит Израиль на продолжение «попытки сделать оккупацию палестинской территории постоянной».

Турецкая сторона назвала единственным путем к установлению стабильности на Ближнем Востоке «справедливое и всестороннее урегулирование палестинского вопроса в рамках международного права и резолюций ООН».