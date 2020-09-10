В Китае считают новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Новые российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» чрезвычайно опасны. Об этом пишет китайский портал Sina.

Подчеркивается, что перевооружение ракетных войск России на эти модели ставит США в безвыходное положение.

Издание утверждает, что несмотря на заявления Соединенных Штатов о самой совершенной системе обороны в мире, они не смогут перехватить высокоскоростной «Авангард», и это делает ракету «более устрашающим оружием, чем ядерная бомба».

Ранее, в сентябре, США сообщили, что начали модернизацию собственных ядерных сил в ответ на такие же действия России. Заместитель помощника главы Пентагона Роберт Суфер отметил, что США находятся «на пороге перехода от концептуальной к инженерной фазе, позволяющей фактически закупить эти системы».