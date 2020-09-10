Говоря о деятельности Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку (ССНМП) в период пандемии COVID-19, Рауф Нагиев отметил, что в рамках мер, принимаемых государством для предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане, большая нагрузка ложится на медицинские учреждения.

По приказу министра здравоохранения существующий график их работы был адаптирован к условиям пандемии. По словам Рауфа Нагиева, в связи с увеличением числа звонков в колл-центр 103 количество дежурных бригад скорой помощи также увеличилось. Кроме того, количество санитарных автомобилей на ежедневной линии достигло 170. Как сообщил он, в настоящее время в 21 отделении Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку работают около 2370 врачей и медсестер.

Главврач ССНМП раскрыл ещё один значимый факт. С первых дней распространения вируса COVID-19 не только в Баку, но и в прилегающих районах люди прежде всего обращались в колл-центр 103.

«Мы обслуживали жителей Сумгаита и Хырдалана, а также поселков Масазыр, Сараи и Джейранбатан. В начале марта нам было поручено забирать у заражённых граждан материалы лабораторных исследований, штрих-кодировать их на лабораторно-сортировочной станции и госпитализировать больных не только на территории Баку, но и в перечисленных населенных пунктах», - сказал он.

Говоря о колл-центре 103, главный врач ССНМП подчеркнул, что во время пандемии диспетчерский персонал, состоящий из 170 человек, обслуживает население 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, ежедневно обрабатывая около 2500 поступающих звонков.

Рауф Нагиев отметил, что большинство этих обращений связаны с опасными для жизни ситуациями - инфарктом миокарда, инсультом, родами, травмами, отравлениями, ожогами, хирургическими заболеваниями, неврологическими, гинекологическими и психиатрическими проблемами.

Кроме того, в ходе интервью было упомянуто об успешном выполнении других, не относящихся к функциям ССНМП, но возложенных на эту службу задач. По словам главного врача, основная ответственность в процессе снижения скорости распространения коронавируса легла на ССНМП: сортировка и составление списка взятых бригадами скорой помощи лабораторных аналитических материалов, ввод их в систему после штрих-кодирования и доставка в централизованную лабораторию, сбор материалов анализов, взятых представителями других учреждений непосредственно с адресов граждан, и др. Специализированные бригады скорой помощи ежедневно брали более 1000 образцов мазков у людей с высокой температурой для лабораторных исследований. Также брались лабораторные анализы у работников предприятий и учреждений, у находившихся в контакте с инфицированными членов семей, коллег и родственников и осуществлялось регулярное информирование районных исполнительных органов, УВД, ЦГЭ и поликлиник.