Исторические переговоры с талибами

В столице Катара Дохе начались исторические мирные переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального исламистского движения "Талибан".

Как уточняет агентство AFP, прямые переговоры по межафганскому урегулированию проходят впервые за десятилетия и несмотря на продолжение насилия на местах в Афганистане.

Глава правительственной делегации, председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал к немедленному прекращению огня и добавил, что с момента подписания мирного соглашения в Дохе в феврале 12 тысяч мирных жителей погибли, еще 15 тысяч получили ранения.

"Мы должны использовать эту исключительную возможность для достижения мира", - подчеркнул Абдулла. "Мы должны остановить насилие и как можно скорее договориться о режиме тишины. Мы настаиваем на гуманитарном перемирии", - добавил он.