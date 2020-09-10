Ульвия Худиева, Инара Рафикгызы 13:10

Из-за пандемии коронавируса занятия в школах Азербайджана начнутся в разное время и в различных форматах. Согласно решению Кабмина, ученики начальных классов отправятся в школу 15 сентября, 5-9 –х - 1 октября, а выпускных 10-11-х и вовсе 15 октября. И все будут ходить в школу только 2-3 дня в неделю, остальные учебные часы станут обучаться онлайн – за компьютером. Более того, родителям школьников предоставлено право выбора метода обучения для своих детей – в очном варианте, смешанном или только онлайн. Естественно, число учащихся, каждый день находящихся непосредственно в школе, резко уменьшится. К тому же все утвержденные графики занятий могут в одночасье измениться, поскольку перспективы пандемии все еще неясны. Не исключено, что тенденция заражений в осенне-зимний период возрастет, а значит, возможно введение очередного карантина.

Но оставим специалистам по образованию вероятные проблемы школьного обучения в таких необычных условиях, обратимся к более обыденной, но весьма насущной теме - обеспечения ребят школьными принадлежностями, форменной одеждой и еще множеством вещей, которые по устоявшейся даже не годами, а буквально веками традиции массово закупались перед началом учебного года. Магазины таких товаров в августе не вмещали покупателей, родители брали на работе отгулы, чтобы целый день потратить на экипировку своих отпрысков всех возрастов. Так было, но… пандемия внесла основательные коррективы и в этот хлопотный, затратный, но увлекательный и для детей, и для взрослых процесс. В этом году приобретение школьной, спортивной формы, детской обуви, курточек и пр. стало большой проблемой. Количество таких товаров из-за пограничных и иных ограничений сократилось чуть не в разы по сравнению с прежними годами. Традиционные летне-осенние школьные ярмарки развернуть не разрешили, а крупные торговые центры так и не открылись. В действующих же магазинах товаров этого назначения почти нет, поскольку их владельцы обычно завозили его к концу лета, чего ныне по понятной причине сделать не удалось. Так что родителям и детворе приходится довольствоваться тем, что осталось с прошлого года. В общем, нелегко приходится и покупателям, мечущимся по городу в поисках школьных принадлежностей, и торговцам, для которых это было благодатное время основательной прибыли.

Репортерская группа haqqin.az прошлась по магазинам, торгующим школьной формой и иными необходимыми учащимся вещами. Мониторинг торговых точек показал, что выбора практически нет, а цены по сравнению с прошлым годом выросли. Продавцы объясняют это тем, что в этом году они не смогли завезти товар из России и Турции и распродают только залежавшееся на складах. А поскольку всё стало дефицитом, то и цены можно повысить... Возле станции метро «28 мая» десятки магазинов, в которых обычно было все для школы. Продавцы рассказывают, что в последнюю неделю торговля, конечно, оживилась, но по сравнению с прежними временами это мизер. Связано это, безусловно, и с тем, что многие родители еще не определились – отпустят они своих чад в школу или предпочтут обучение онлайн. Да и кто знает, как долго школы будут открыты… И снизившуюся платежеспособность населения следует учесть. Потому, даже если найдут нужную вещь нужного размера, покупают понемногу. «За день всего 5-6 рюкзаков…» Школьные рюкзаки, не в пример иным товарам, имеются в неограниченном количестве - производства Китая, России, Турции, Германии, Греции. Китайский рюкзак стоит 18 манатов. Говорят, их завезли в прошлом году, и те, что не продали тогда, лежали на складах, потому и стоят недорого.

Тем не менее продавец одного из магазинов жалуется, что за день уходит 5-6 рюкзаков, хотя в прошлом году в это время продавали не менее 30-40. «Вот смотрите, этот рюкзак стоит 37 манатов. С 1 сентября по сегодняшний день я продал лишь два таких. Большинство клиентов предпочитают подешевле, за 20-25. Хорошо распродаются лишь китайские рюкзаки – они из прошлогодних запасов, вот и реализуем по низкой цене», - вздыхает торговец. Недоволен положением и продавец с другого объекта. Рассказывает, что они далеко не ездили – закупали всё в оптовом ТЦ «Садарак», но сейчас этот крупнейший в стране рынок закрыт, и нужный товар неизвестно где брать. Чтобы хоть как-то выйти из положения, в магазинах школьных принадлежностей наряду с ними предлагают средства дезинфекции и разноцветные защитные маски для детей. Такое вот веяние времени! Один из покупателей сообщил, что классный руководитель его ребенка потребовала, чтобы в портфеле обязательно был и дезинфектор. А другой расстроенный не меньше продавцов покупатель по имени Набат утверждает, что в прошлом году брал в «Садараке» ручки по 20 копеек, а теперь они стали уже 30 копеек. Да, всё подорожало, жалуются и другие пришедшие за школьными товарами. Разноцветные карандаши, в зависимости от фирмы производителя, от 1,5 маната до 8 манатов, альбомы для рисования - 0,6-2 маната, ручки 0,2-0,5 маната, а дневник, который раньше покупали за копейки, теперь можно купить не дешевле, чем за 3,6 маната. Магазины Бакинского швейного дома не работают… Еще хуже со школьной формой. Бакинский швейный дом, занимавшийся ее пошивом, закрыл несколько своих магазинов. В главном же офисе немноголюдно, лишь изредка туда заходят покупатели, чтобы взять форму для первоклассников. Эльданиз Мамедов говорит, что приехал за формой аж из Мардакяна.