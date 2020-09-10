Рейсовый автобус с десятками пассажиров попал в ДТП в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии.

По данным немецкого издания Die Welt, автобус внезапно потерял управление и съехал в кювет близ населенного пункта Воббелин на автобане 24.

Различные травмы получил 31 пассажир, всех госпитализировали с места аварии. Три человека находятся в тяжелом состоянии, но без угрозы для жизни.

Отмечается, что автобус рано утром следовал в Гамбург. Полиция допускает, что водитель мог уснуть за рулем.