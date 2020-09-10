Минобороны о девушке из секретного отдела - «родственнице» Наджмеддина Садыгова

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы опроверг информацию о том, что девушка по имени Марьям Джаруллаева служит в рядах азербайджанской армии.

Накануне находящийся в эмиграции блогер Хабиб Мунтезир распространил фотографию девушки в форме прапорщика азербайджанской армии, которая фотографировалась на свой телефон в лифте. Блогер утверждал, что девушка служит в секретном отделе Минобороны и приходится родственницей начальнику Генштаба Наджмеддину Садыгову.

«Человек с такой должностью, именем и фамилией не служит в рядах азербайджанской армии», - сказал журналистам Даргяхлы.