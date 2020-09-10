Иран ополчился на Бахрейн

Бахрейн теперь также несет ответственность за преступления Израиля, заявил МИД Ирана, комментируя договоренность о нормализации отношений между Манамой и Тель-Авивом, о которой было объявлено накануне.

"Правители Бахрейна с этого момента - соучастники преступлений сионистского режима", - говорится в заявлении, распространенном в субботу иранским внешнеполитическим ведомством.

"Этим постыдным соглашением Бахрейн принес в жертву Палестину на алтарь американских выборов. Результатом без сомнения станет растущий гнев и ненависть угнетенного народа Палестины, мусульман и свободных народов мира", - отмечается в документе.