Эльдара Гасанова не выпустили из тюрьмы

Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении экс-посла в Сербии Эльдара Гасанова, на домашний арест, сообщают местные СМИ.

На заседании под председательством судьи Бабека Панахова, ходатайство было рассмотрено и отклонено.

Напомним, что в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов. Эльдар Гасанов был задержан 13 августа в качестве подозреваемого. Решением Сабаильского районного суда в отношении Эльдара Гасанова принята мера пресечения в виде ареста до 3 ноября.