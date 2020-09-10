Протесты в Париже: более сотни задержанных
В Париже задержали 128 человек в ходе акций движения «желтых жилетов». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что некоторые из них принесли собой ледоруб, кусачки, балаклаву, ножи.
Колонна участников протеста начали свое движение от площади Ваграм по направлению к Монмартру около 13.30.
В акции в том числе приняли участие работники ночных клубов и дискотек, которые остаются закрытыми во Франции из-за пандемии коронавируса. Они несли в руках плакаты и баннеры.