В Британии и Франции всплеск заболеваемости коронавирусом

В Великобритании уже неделю выявляют более 2 тыс. новых случаев инфицирования в сутки. За последние 24 часа число зараженных COVID-19 достигло максимального значения с 11 мая — 3 539, свидетельствуют данные, представленные на сайте правительственной информации, передает Reuters.

Быстрее всего растет число заболевших среди молодежи — в возрастной группе от 20 до 29 лет. Увеличилось также число смертельных случаев за сутки. Общее количество случаев заражения коронавирусом в Британии приблизилось к 362 тыс., умерли 41 614.

Тем временем во Франции за прошедшие сутки выявили почти 10 тыс. новых случаев инфицирования. По данным министерства здравоохранения страны, за 24 часа заразились еще 9843, а за неделю — 48 542. Общее число инфицированных в стране — свыше 350 тыс., количество скончавшихся от коронавируса во Франции превысило 30,8 тыс. Страну, вероятно, ждут новые ограничительные меры.