Бизнес на грани: многие предприниматели не получили обещанных компенсаций наши заметки
В период коронарежима, как известно, пришлось закрыться многим торговым и производственным предприятиям - начиная от непродовольственных магазинов и заканчивая отелями, и люди, трудившиеся в них, оказались в трудном, а подчас и безысходном положении.
Государство обещало оказать поддержку потерявшим работу гражданам разных профессий и предпринимателям, вынужденным заморозить свою деятельность. Обещанного, согласно известной пословице, три года ждут, но в наших реалиях ожидание и вовсе может оказаться бесконечным. Некоторые помощь получили, но тех, кто остался за бортом, – в разы больше.
Предприниматель Эльхан Кадыров – один из многих пострадавших от карантинных мер, принятых правительством. У него свой микробизнес – интернет-клуб, в котором работает он один. Точнее, работал, но вот уже семь месяцев, как объект простаивает, так как работа интернет-клубов до сих пор под запретом. За все это время предприниматель получил от государства помощь только в апреле - 355 манатов. После этого – ничего. А ведь жить на что-то надо… Но похоже, чиновники исходят из бессмертного и вечного как эта жизнь кредо, что спасение утопающего – дел рук самого утопающего, даже если тонет он не по своей вине.
«Я всегда честно платил все налоги и социальные отчисления, выполняя свои обязательства перед государством. Но по отношению к себе выполнения обязательств не дождался. За это время у меня накопились долги, так что вынужден был отказаться от сигнализации на объекте. Приходится охранять его самому. По поводу компенсации звонил в налоговую, где мне ответили, что тем, кто получили компенсацию выше 250 манатов, больше ничего не положено. Но как можно жить семь месяцев на 355 манатов? К тому же некоторым микропредпринимателям выплачивали компенсации несколько месяцев, и на большую сумму»,–поделился Кадыров с haqqin.az.
Пособие в 190 манатов ему тоже не полагается, так как у него открыт VOEN и он числится как индивидуальный предприниматель.
Доктор экономических наук профессор UNEC Эльшад Мамедов заявил haqqin.az, что это абсурдная ситуация и предпринимателю необходимо обратиться по этому поводу в Министерство экономики. Именно данное ведомство является структурным звеном поддержки предпринимателей.
«Выданная помощь в 355 манатов никак не может компенсировать понесенные убытки. Он имеет право на компенсацию за все месяцы, пока его объект закрыт из-за мер, предпринятых государством. Если в Минэкономики не помогут, стоит обратиться в Кабмин», – говорит он.
Эксперт отметил, что хотя де-факто человек безработный, де-юре он считается занятым, будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя. Поэтому на пособие в 190 манатов рассчитывать не приходится. Но по линии поддержки бизнеса предприниматель имеет законное право на помощь.
«Случаи, когда представители бизнеса и граждане не получали социальные выплаты, на которые могут рассчитывать по закону, не редкость. Ко мне часто обращались по этому поводу, и я переадресовывал их в соответствующие структуры. Причина в недостаточно продуманных механизмах и бюрократических проволочках. Есть противоречия, которые надо устранять»,– подчеркнул Мамедов.
Он затронул еще одну проблему: в конце сентября заканчиваются кредитные каникулы, и с октября всем заемщикам, которые должны банкам и другим кредитным организациям, придется выплачивать задолженности за все эти месяцы. Это будет давить на социальное положение бизнеса и населения в целом. С другой стороны, и в банковском секторе кредитования будут проблемы из-за невыплат. Количество проблем будет расти как снежный ком, и в превентивном порядке нужно соответствующим структурам власти реализовывать механизмы устранения сложностей.
Возможно, придется принять дополнительные документы, уточняющие механизм выплаты пособий и компенсаций, предоставления налоговых льгот, кредитных смягчений. Эксперт подчеркнул, что нужны новые решения, потому что без поддержки бизнеса со стороны государства в ближайшие месяцы многие предприниматели, население, коммерческие банки, кредитные организации могут столкнуться с очень серьезными трудностями.
О большом числе не получивших ожидаемых выплат говорит и экономист Натик Джафарли. Так, в сфере туризма и перевозок многие работали по VOEN и остались без пособия в 190 манатов.
«Если правительство запрещает ту или иную законную деятельность, оно должно нести за это ответственность, компенсируя потери. Это логично, и так обстоят дела во всем развитом мире. В нашей стране на компенсации была выделена определенная сумма, и в апреле-мае многие предприниматели малого и среднего бизнеса получили деньги. А потом средства закончились, и те, кто имеет право на компенсацию, остались ни с чем», – говорит он.
Та же история с пособием в 190 манатов, которое решили выплатить 600 тысячам безработных. Остальным претендующим на эти деньги в выплатах было отказано.
«Откуда вообще взялась цифра в 600 тысяч, непонятно. Невозможно было изначально подсчитать число претендентов на помощь от государства», – подчеркивает Джафарли.
И в случае с пособиями, и в случае с компенсациями предпринимателям был применен неправильный алгоритм с ограничениями по количеству людей и по сумме. Потому и такие плачевные результаты.
Экономист советует обращаться в поисках правды в суд, подчеркивая, что если обращения будут носить массовый характер, правительство, возможно, предпримет меры для исправления сложившейся ситуации.