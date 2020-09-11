Елена Астралева, специально для haqqin.az 15:58

В период коронарежима, как известно, пришлось закрыться многим торговым и производственным предприятиям - начиная от непродовольственных магазинов и заканчивая отелями, и люди, трудившиеся в них, оказались в трудном, а подчас и безысходном положении. Государство обещало оказать поддержку потерявшим работу гражданам разных профессий и предпринимателям, вынужденным заморозить свою деятельность. Обещанного, согласно известной пословице, три года ждут, но в наших реалиях ожидание и вовсе может оказаться бесконечным. Некоторые помощь получили, но тех, кто остался за бортом, – в разы больше. Предприниматель Эльхан Кадыров – один из многих пострадавших от карантинных мер, принятых правительством. У него свой микробизнес – интернет-клуб, в котором работает он один. Точнее, работал, но вот уже семь месяцев, как объект простаивает, так как работа интернет-клубов до сих пор под запретом. За все это время предприниматель получил от государства помощь только в апреле - 355 манатов. После этого – ничего. А ведь жить на что-то надо… Но похоже, чиновники исходят из бессмертного и вечного как эта жизнь кредо, что спасение утопающего – дел рук самого утопающего, даже если тонет он не по своей вине.

«Я всегда честно платил все налоги и социальные отчисления, выполняя свои обязательства перед государством. Но по отношению к себе выполнения обязательств не дождался. За это время у меня накопились долги, так что вынужден был отказаться от сигнализации на объекте. Приходится охранять его самому. По поводу компенсации звонил в налоговую, где мне ответили, что тем, кто получили компенсацию выше 250 манатов, больше ничего не положено. Но как можно жить семь месяцев на 355 манатов? К тому же некоторым микропредпринимателям выплачивали компенсации несколько месяцев, и на большую сумму»,–поделился Кадыров с haqqin.az. Пособие в 190 манатов ему тоже не полагается, так как у него открыт VOEN и он числится как индивидуальный предприниматель. Доктор экономических наук профессор UNEC Эльшад Мамедов заявил haqqin.az, что это абсурдная ситуация и предпринимателю необходимо обратиться по этому поводу в Министерство экономики. Именно данное ведомство является структурным звеном поддержки предпринимателей. «Выданная помощь в 355 манатов никак не может компенсировать понесенные убытки. Он имеет право на компенсацию за все месяцы, пока его объект закрыт из-за мер, предпринятых государством. Если в Минэкономики не помогут, стоит обратиться в Кабмин», – говорит он. Эксперт отметил, что хотя де-факто человек безработный, де-юре он считается занятым, будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя. Поэтому на пособие в 190 манатов рассчитывать не приходится. Но по линии поддержки бизнеса предприниматель имеет законное право на помощь.

«Случаи, когда представители бизнеса и граждане не получали социальные выплаты, на которые могут рассчитывать по закону, не редкость. Ко мне часто обращались по этому поводу, и я переадресовывал их в соответствующие структуры. Причина в недостаточно продуманных механизмах и бюрократических проволочках. Есть противоречия, которые надо устранять»,– подчеркнул Мамедов. Он затронул еще одну проблему: в конце сентября заканчиваются кредитные каникулы, и с октября всем заемщикам, которые должны банкам и другим кредитным организациям, придется выплачивать задолженности за все эти месяцы. Это будет давить на социальное положение бизнеса и населения в целом. С другой стороны, и в банковском секторе кредитования будут проблемы из-за невыплат. Количество проблем будет расти как снежный ком, и в превентивном порядке нужно соответствующим структурам власти реализовывать механизмы устранения сложностей. Возможно, придется принять дополнительные документы, уточняющие механизм выплаты пособий и компенсаций, предоставления налоговых льгот, кредитных смягчений. Эксперт подчеркнул, что нужны новые решения, потому что без поддержки бизнеса со стороны государства в ближайшие месяцы многие предприниматели, население, коммерческие банки, кредитные организации могут столкнуться с очень серьезными трудностями. О большом числе не получивших ожидаемых выплат говорит и экономист Натик Джафарли. Так, в сфере туризма и перевозок многие работали по VOEN и остались без пособия в 190 манатов.