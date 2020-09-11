Россия снова помогла Северной Корее зерном, поставив около 50 тысяч тонн пшеницы в рамках гуманитарной помощи из-за пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в Facebook-аккаунте российского посольства в КНДР.

Отмечается, что в порт Нампхо в провинции Южный Пхёнан прибыла заключительная партия объемом 25 тысяч тонн. Зерно поместят на шесть барж, затем вместе со всем экипажем направят на 14-дневный карантин. После этого пшеница будет подвержена газовой обработке и отправлена потребителям.

«Корейская сторона выразила сердечную признательность правительству и народу России за братскую бескорыстную помощь, которая в условиях вызванных пандемией трудностей является ярким подтверждением отношений товарищеского сотрудничества между нашими странами», — заявили в дипломатическом ведомстве.