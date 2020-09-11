Германия сократила закупки российского газа в два раза

Объем поставок российского газа в Германию в июле этого года стал минимальным, перебив антирекорд апреля, когда в ФРГ было прокачано 2,159 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Так, «Газпром» продал немецким клиентам 1,469 млрд кубометров за июль, что на 43% меньше, чем в июне (2,576 млрд кубов), и в 2,2 раза меньше, чем в тот же месяц год назад (3,253 млрд). В результате ФРГ впервые за многие годы перестала быть крупнейшим покупателем российского газа в Европе, уступив этот статус Италии (1,669 млрд кубометров), следует из отчета службы.

Там же указано, что снизили импорт и другие клиенты «Газпрома», в том числе Австрия — на 33% относительно июня и 23% год к году, Франция — на 31% и 39% соответственно.

По данным экспертов Центра энергетики «Сколково», общий экспорт «Газпрома» в Европу составил 11,5 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше, чем в июне. При этом российский газ уступает долю норвежскому и сжиженному, поступающему из США и Катара. Доля «Газпрома» на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет (27,8%) по итогам второго квартала.