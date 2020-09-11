Азербайджанский боец ММА (смешанные единоборства) Заур Гаджибабаев стал победителем М-1 Selection Online в тяжелом весе на турнире в Санкт-Петербурге.

Бои проходили на «Тинькофф Арене» и были посвящены похищенному в Ливии социологу Фонда защиты национальных ценностей Максиму Шугалею.

Всего было 10 боев, но жемчужиной основного карда и самым ожидаемым событием вечера был поединок чемпиона Азербайджана по MMA Заура Гаджибабаева против бойца из Ингушетии Исмаила Сагова. Встреча двух тяжеловесов завершилась досрочной победой нашего бойца, одолевшего своего соперника техническим нокаутом во втором раунде.

Исход боя, который на протяжении долгого времени шел практически на равных, решил, как это часто бывает, всего один оглушительный удар. Гаджибабаев воспользовался преимуществом против потерявшего позицию Сагова и провел серию тяжелых ударов на добивание.