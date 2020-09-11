В Азербайджане все еще запрещены свадьбы, дни рождения и поминки

В Азербайджане все еще сохраняется запрет на организацию дней рождения, свадеб и поминок. Об этом говорится в решении Кабинета министров о дополнительных мерах в связи с особым режимом карантина.

В решении отмечается, что до 30 сентября на территориях, где применен особый режим карантина, запрещаются услуги по организации мероприятий, включая организацию дней рождения, свадеб, помолвок и других мероприятий в доме клиента или в других местах.

Также сохраняется запрет на оказание религиозных ритуальных услуг, включая организацию поминок в церемониальных залах, палатках и других закрытых пространствах.