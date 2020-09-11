Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 17:05

Волнения в Белоруссии, произошедшие 9-12 августа, переросшие в попытку свержения власти, постепенно затихают. Эпицентр борьбы с Александром Лукашенко сместился на Запад. Словом, повторяется венесуэльская история: как только ни пытались свергнуть Николаса Мадуро – а он и поныне в президентском дворце. Чего же не хватило организаторам переворота и кукловодам протестов в Минске?

И давайте договоримся сразу: факт, что в Белоруссии была попытка свержения Александра Лукашенко, сомнений не вызывает. План «цветной революции» для Минска существовал в реальности и был приурочен к президентским выборам, точнее, к моменту объявления их итогов. Без малого полгода населению из каждого утюга, не связанного с государственными медиа, вещали о том, что у Лукашенко почти нулевой рейтинг, количество полученных им голосов будет минимальным – и тут же пугали, что кровавый режим сделает все возможное для фальсификации итогов голосования. Велась массированная пропагандистская атака, цель у которой была только одна: никаким официальным цифрам, если они окажутся выше 10-15%, верить нельзя, все что выше этого минимума – ложь и провокация. Словом – Лукашенко должен уйти. То, что его конкурентами на выборах выступали фигуры, голосовать за которых рука не поднималась, – какой-то невнятный менеджер белорусского филиала Газпрома, домохозяйка, директор консалтинговой компании, борец против строительства китайско-белорусского инвестиционного парка – никого не смущало, более того, добавляло минусов действующему президенту.

Словом, необходимый накал настроений был достигнут. А параллельно шла работа по созданию структур, которые этот накал могли бы оседлать и направить в нужное русло. Ничего нового, ничего такого, что уже не было бы известно: - создание резервных каналов в соцсетях, которые в день «Д» внезапно бы ожили, гнали нужную оппозиции информацию и сообщали бы о новых зверствах режима; - правильно построенные беседы с лидерами оппозиции: «Можешь выйти на площадь, посмеешь выйти на площадь в тот назначенный час?! А сколько сторонников выведешь? А какой район сможете поднять?»; - набор штурмовых отрядов – футбольных фанатов, молодежных группировок, порой – откровенно криминализированной гопоты, которые должны были «добавлять огоньку» - завязывать драки с полицией, швырять петарды и «коктейли Молотова», попадать под дубинки ОМОНа на камеры наблюдателей; - и, разумеется, оборот денежных купюр, происхождение, количество и номинал которых менялся в сторону уменьшения по цепочке сверху вниз. Рутинные, в общем-то, процессы и схемы, изученные и разобранные настолько, что публикуются в учебниках, даже не имеющих грифа секретности. И пусть сейчас в меня начнут кидаться камнями: вы, дескать, все врете, ничего подобного быть не могло, люди вышли на улицу по зову сердца – спорить не буду. Люди-то, может, и по зову сердца, но вот кукловоды этих событий – по нужде собственных бумажников, а также откликаясь на жалобные призывы принадлежащих им банковских счетов. Ничего против не скажу – каждый зарабатывает как может.

Все было против Лукашенко, как несколько раньше – против венесуэльского Мадуро. Но и тот, и другой устояли вопреки всему, и в первую очередь – вопреки то ли врожденному, то ли приобретенному характеру чиновников, поставленных этими двумя руководителями на пропаганду. Устояли – и выстояли. И теперь, как и в ситуации с Венесуэлой, борьба с Лукашенко переместилась за границу. Сейм Литвы официально признал Тихановскую «президентом Белоруссии», и теперь уже «Хуанита» Тихановская выступает в роли европейского Гуайдо – ждем появления «белорусского правительства в изгнании», которым, очевидно, станут деятели из Координационного совета оппозиции. Для них, как это уже было с их коллегами из венесуэльской оппозисьон, уже есть увлекательнейшее занятие - отжатие какой-либо государственной собственности Республики Беларусь, зданий посольств и банковских активов. Чем бы оппозиционер ни тешился – лишь бы руки на виду держал, Минск этакие шалости как-нибудь переживет, поскольку не в этом главное. А в том, что и Венесуэла, и Беларусь преподнесли важный урок: пока силовики и правящая элита представляют из себя монолит – никакие протесты режимам не страшны, сколько бы людей на них ни вышло.