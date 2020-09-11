Вокруг горит, а власть стоит сценарий Венесуэлы для Беларуси
Волнения в Белоруссии, произошедшие 9-12 августа, переросшие в попытку свержения власти, постепенно затихают. Эпицентр борьбы с Александром Лукашенко сместился на Запад. Словом, повторяется венесуэльская история: как только ни пытались свергнуть Николаса Мадуро – а он и поныне в президентском дворце. Чего же не хватило организаторам переворота и кукловодам протестов в Минске?
И давайте договоримся сразу: факт, что в Белоруссии была попытка свержения Александра Лукашенко, сомнений не вызывает. План «цветной революции» для Минска существовал в реальности и был приурочен к президентским выборам, точнее, к моменту объявления их итогов.
Без малого полгода населению из каждого утюга, не связанного с государственными медиа, вещали о том, что у Лукашенко почти нулевой рейтинг, количество полученных им голосов будет минимальным – и тут же пугали, что кровавый режим сделает все возможное для фальсификации итогов голосования.
Велась массированная пропагандистская атака, цель у которой была только одна: никаким официальным цифрам, если они окажутся выше 10-15%, верить нельзя, все что выше этого минимума – ложь и провокация. Словом – Лукашенко должен уйти.
То, что его конкурентами на выборах выступали фигуры, голосовать за которых рука не поднималась, – какой-то невнятный менеджер белорусского филиала Газпрома, домохозяйка, директор консалтинговой компании, борец против строительства китайско-белорусского инвестиционного парка – никого не смущало, более того, добавляло минусов действующему президенту.
Словом, необходимый накал настроений был достигнут. А параллельно шла работа по созданию структур, которые этот накал могли бы оседлать и направить в нужное русло. Ничего нового, ничего такого, что уже не было бы известно:
- создание резервных каналов в соцсетях, которые в день «Д» внезапно бы ожили, гнали нужную оппозиции информацию и сообщали бы о новых зверствах режима;
- правильно построенные беседы с лидерами оппозиции: «Можешь выйти на площадь, посмеешь выйти на площадь в тот назначенный час?! А сколько сторонников выведешь? А какой район сможете поднять?»;
- набор штурмовых отрядов – футбольных фанатов, молодежных группировок, порой – откровенно криминализированной гопоты, которые должны были «добавлять огоньку» - завязывать драки с полицией, швырять петарды и «коктейли Молотова», попадать под дубинки ОМОНа на камеры наблюдателей;
- и, разумеется, оборот денежных купюр, происхождение, количество и номинал которых менялся в сторону уменьшения по цепочке сверху вниз.
Рутинные, в общем-то, процессы и схемы, изученные и разобранные настолько, что публикуются в учебниках, даже не имеющих грифа секретности. И пусть сейчас в меня начнут кидаться камнями: вы, дескать, все врете, ничего подобного быть не могло, люди вышли на улицу по зову сердца – спорить не буду.
Люди-то, может, и по зову сердца, но вот кукловоды этих событий – по нужде собственных бумажников, а также откликаясь на жалобные призывы принадлежащих им банковских счетов. Ничего против не скажу – каждый зарабатывает как может.
Все было против Лукашенко, как несколько раньше – против венесуэльского Мадуро. Но и тот, и другой устояли вопреки всему, и в первую очередь – вопреки то ли врожденному, то ли приобретенному характеру чиновников, поставленных этими двумя руководителями на пропаганду.
Устояли – и выстояли. И теперь, как и в ситуации с Венесуэлой, борьба с Лукашенко переместилась за границу. Сейм Литвы официально признал Тихановскую «президентом Белоруссии», и теперь уже «Хуанита» Тихановская выступает в роли европейского Гуайдо – ждем появления «белорусского правительства в изгнании», которым, очевидно, станут деятели из Координационного совета оппозиции.
Для них, как это уже было с их коллегами из венесуэльской оппозисьон, уже есть увлекательнейшее занятие - отжатие какой-либо государственной собственности Республики Беларусь, зданий посольств и банковских активов. Чем бы оппозиционер ни тешился – лишь бы руки на виду держал, Минск этакие шалости как-нибудь переживет, поскольку не в этом главное.
А в том, что и Венесуэла, и Беларусь преподнесли важный урок: пока силовики и правящая элита представляют из себя монолит – никакие протесты режимам не страшны, сколько бы людей на них ни вышло.
Да, во время протестов белорусская милиция щиты опускала. Но не было ни одного случая захвата РОВД или перехода на сторону протестующих, ни одна воинская часть не встала на сторону «лучших представителей белорусского народа».
Протестующие не сумели проникнуть ни в одно министерство - и ни одно правительственное учреждение официально не заявило об отказе выполнять распоряжения президента страны, дав тем самым оппозиции объявить о возникновении «штаба революции». Власть, во всяком случае в публичном пространстве, в коленках не ослабла, осталась монолитом, о который и разбился протест. Это первое.
А второе, из него следующее, заключалось в том, что высокая дисциплина органов власти и силовых структур привела к отсутствию совершенно необходимой для успеха попытки захвата власти «сакральной жертвы», погибшего участника беспорядков, а лучше – нескольких.
Ведь всем дипломированным тирановедам и патентованным борцам с режимом хорошо известно, что любой тиран ровно за шаг до окончательной победы над противником обязательно совершает какой-нибудь откровенно ужасный, явно бесчеловечный и несомненно антигуманный поступок.
Видимо, специально для того, чтобы прогрессивная мировая общественность ужаснулась, сплотилась и потребовала от своих правительств вбомбить в каменный век как самого тирана, так и его сподвижников. Ну, или, на худой конец, отправить на поддержку восставших контингент «вежливых зеленых человечков», численностью в одна, а лучше – две дивизии.
Что бы ни кричали по этому поводу оппозиционеры в Венесуэле и Белоруссии – «сакральных жертв» из-за высокой дисциплинированности силовиков не случилось. А раз два этих условия – паники власти и алтаря «жертв режима» - ни в Каракасе, ни в Минске не случилось, то организаторам попытки свержения венесуэльского и белорусского режима остается меланхолично повторить вслед за поэтом Джоном Харрингтоном:
Мятеж не может кончиться удачей,
В противном случае его зовут иначе.
И ждать новостей от своих лидеров, вовремя успевших эмигрировать и теперь на иностранные гранты занимающихся имитацией бурной политической деятельности, которая для победивших режимов - комариный укус.