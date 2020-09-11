В Казани заброшенный завод обрушился на дорогу

На улице Клары Цеткин в Кировском районе Казани обрушилась стена бывшего завода «Сантехприбор», сообщает управление МЧС по Татарстану.

Двухэтажное здание на территории Адмиралтейской слободы не эксплуатировалось несколько лет и, возможно, готовилось к сносу.

Инцидент произошел примерно в 09:44. Обломки оказались прямо на проезжей части, из-за чего на дороге образовалась пробка длиной в полтора километра от Большого Казанского кольца.

Площадь разрушения составила 180 кв. метров, однако обошлось без пострадавших.

Для ликвидации последствий аварии привлекли 31 человека личного состава и 8 единиц техники МЧС.