По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев и другие представители министерства посетили ряд воинских частей, дислоцированных на передовой линии, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, Хикмет Гаджиев поинтересовался службой личного состава, несущего боевое дежурство, и наблюдал за позициями противника с командно-наблюдательного пункта.

Побывав на передней линии фронта, гости встретились с военнослужащими, проходящими службу на боевых позициях, и поинтересовались условиями их службы.

В ходе встречи Х.Гаджиев передал приветствия Верховного главнокомандующего и, говоря о продолжении мероприятий, направленных на выполнение поручений Верховного главнокомандующего по повышению боеспособности азербайджанской армии и улучшению социальных условий военнослужащих, особо отметил, что эти вопросы находятся в центре постоянного внимания руководства страны.

Встретившись с местными жителями в одном из прифронтовых сел, Х.Гаджиев передал им приветствия президента и поинтересовался заботами населения.