Лукашенко собрал силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с силовиками, передает РИА «Новости».
Совещание проходит во Дворце Независимости. Подробности совещания не приводятся.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с силовиками, передает РИА «Новости».
Совещание проходит во Дворце Независимости. Подробности совещания не приводятся.
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