Эрдоган посоветовал Макрону не связываться с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону серьезными проблемами. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Подобную реакцию турецкого лидера вызвало заявление Макрона с призывом к ЕС быть более жесткими по отношению к Анкаре.

"Не связывайтесь с Турцией и турецким народом", — заявил Эрдоган на симпозиуме, посвященном 40 годовщине переворота 12 сентября 1980 года.

Также он обвинил Макрона в незнании истории.