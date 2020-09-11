Эрдоган посоветовал Макрону не связываться с Турцией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону серьезными проблемами. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Подобную реакцию турецкого лидера вызвало заявление Макрона с призывом к ЕС быть более жесткими по отношению к Анкаре.
"Не связывайтесь с Турцией и турецким народом", — заявил Эрдоган на симпозиуме, посвященном 40 годовщине переворота 12 сентября 1980 года.
Также он обвинил Макрона в незнании истории.