Сахиба Гафарова встретилась с Эрдоганом
В рамках официального визита в Турцию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.
В рамках официального визита в Турцию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.
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