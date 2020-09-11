Сахиба Гафарова встретилась с Эрдоганом

В рамках официального визита в Турцию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.

1229 просмотров