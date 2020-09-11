Сегодня состоялся еще один матч 2-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

На «ASCO Арене» «Сабаил» принимал «Зиря» и уступил со счетом 1:2. На 47-й минуте Давит Волков вывел гостей вперед. На 67-й минуте Руслан Гурбанов реализовал пенальти и упрочил преимущество «Зиря». «Сабаилу» удалось отыграть один мяч после грубой ошибки защитника «Зиря» Лазара Джорджевича, который потерял мяч и вынужден был фолить в собственной штрафной. На 80-й минуте Урфан Аббасов использовал пенальти.

Но сравнять счет «Сабаилу» не удалось – 2:1 победила «Зиря». Это первая победа команды под руководством Рашада Садыхова. «Зиря» набрала 4 очка и входит в группу лидеров вместе с «Карабахом» и «Кешля».

Напомним, что вчера матч «Кешля» - «Карабах» завершился вничью 0:0, а «Нефтчи» в Баку проиграл 0:2 «Сумгаиту».

Завтра в 19:00 на заключительный матч тура выйдут «Сабах» и «Габала».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 4 очка (2 матча)

2. «Зиря» - 4 (2)

3. «Кешля» - 4 (2)

4. «Сумгаит» - 3 (2)

5. «Нефтчи» - 3 (2)

6. «Габала» - 1 (1)

7. «Сабаил» - 0 (2)

8. «Сабах» - 0 (1).