Эйнулла Фатуллаев 21:06

Летом 1992-го азербайджанские войсковые части под командованием тогдашнего комбрига, нынешнего начальника Генштаба Наджмеддина Садыгова вплотную подошли к столице мятежной Нагорно-Карабахской автономии - городу Степанакерт (ныне Ханкенди). Полнейший разгром армянской армии был делом нескольких дней. Победоносный марш азербайджанской армии до села Ванк предопределил судьбу первой карабахской войны. Азербайджанские танки от сепаратистского центра отделяли всего 50 минут пути. Однако 7 июля Азербайджан по приказу президента Эльчибея в одностороннем порядке приостановил боевые действия. В то время, как под Степанакертом шли ожесточенные бои, в далеком Риме шли ожесточенные переговоры между азербайджанскими и армянскими дипломатами при посредничестве СБСЕ.

В первые годы после распада великой и могучей страны будущая ведущая на евразийском пространстве организация по безопасности действовала всего лишь в формате Совещания – анахроничного наследия брежневско-никсоновского пакта о противовесе двух держав. И на горизонте бесконечного армяно-азербайджанского субстантивного (слово-то какое придумали через 30 лет!) переговорного процесса еще не возник силуэт аморфного председательства Минской группы. Европейское, как и либерально-ельцинское сообщество рисовало в своем воображении сладостные грезы о заключении большого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией на готовящейся Минской конференции. И эту вот конференцию пришлось ждать целых 30 лет! Но Азербайджан, с первых дней верный своим международным обязательствам в карабахском урегулировании, по требованию председателя Минской конференции - хорошо знакомого посредника Марио Рафаэлли, чье имя набило оскомину в начале 90-х, остановил свое наступление. В Риме, естественно, противоборствующие стороны ни о чем договориться не смогли. Духовный отец нынешнего армянского премьера Левон Тер-Петросян требовал от фронтистского правительства признать Карабах третьей стороной конфликта и начать непосредственные переговоры с сепаратистами. Обратите внимание, за 30 лет политическая повестка и риторика глав государств так и не претерпели изменений. Таким образом, и 28 лет назад Азербайджан отказался от навязываемого агрессором формата. Переговоры сорвались. Армения в очередной раз, воспользовавшись перемирием, перегруппировала боевые подразделения, получив новую военную технику, и с помощью нового арьергарда ринулась в контрнаступление. Справедливости ради признаем, что и азербайджанская армия наступала на Мардакерт, а затем Степанакерт на танках, доставшихся в наследство от советской армии. С этого контрнаступления и началось военно-политическое поражение Азербайджана вплоть до подписания злополучного Бишкекского протокола…

Лишь спустя 22 года после подписания соглашения о перемирии, после долгой дороги бесперспективных и безрезультатных переговоров Азербайджан наконец решился прибегнуть к военному пути решения конфликта. Но азербайджанскую армию вновь остановили – и на сей раз сопредседатели Минской группы ОБСЕ, увы, теперь не строящие блаженных иллюзий о большом мирном соглашении… Посредники посмотрели правде в глаза – у Азербайджана и Армении нет общих точек соприкосновения. Между враждебными сторонами непреодолимая пропасть. Но посредники во избежание большого регионального пожара войны добились-таки нового перемирия. Однако бескомпромиссная и настойчивая позиция Армении, де-факто отторгнувшей и верхний и нижний Карабах, в период постдипломатической конфронтации направлена на достижение новой стратегической цели – добиться международного признания аннексированных территорий. И в своем стремлении легитимизации оккупации власти нынешней Армении прибегли к реализации еще одной концептуальной задачи: активного заселения оккупационной зоны ближневосточными, в частности сирийскими и ливанскими армянами. Официальный Ереван не изобретает новую модель, а всего лишь использует успешно обкатанный механизм репатриации евреев в оккупационную зону на Западном береге Иордана. Да, согласно плану ООН от 1947 года Западный берег должен был стать частью арабского палестинского государства. Однако в результате шестидневной войны Западный берег был оккупирован Израилем. И с этого времени, несмотря на возмущение и даже противодействие мощнейших государств, поддерживавших План ООН о создании двух государств, Израиль начал и завершил свой план реинтеграции незаконных еврейских поселений. Если бы 30 лет назад кто-то осмелился предположить, что когда-то США поднимут вопрос о признании Западного берега частью израильского государства, его сравнили бы с героями Герберта Уэллса из бессмертной «Машины времени». Армения преследует далеко идущий коварный политический замысел. И теоретиком кощунственного плана активного заселения верхнего и низменного Карабаха вновь является духовный наставник нынешнего армянского премьера, сирийский армянин по происхождению Левон Тер-Петросян. Ведь процесс переселения ближневостчных армян из Сирии и Ливана, а вместе с этим и интернационализация конфликта началась еще в период первой карабахской войны. Когда-то, после окончания Второй мировой войны, уроженец Алеппо Тер-Петросян на руках своей матери-дашначки и отца-эсдека попал из Сирии в Армению. И в Ереване потомок священника Петроса обрел вторую родину.

Армения с присущим оккупационной силе коварным бесстыдством открыто заявляет о реализации агрессорского плана переселения ливанских и сирийских армян. А для потомков переселившихся, то есть в самом обозримом будущем, Карабах станет родным краем. И вот эта вероломная программа, несмотря на неоднократные обращения азербайджанского правительства, осуществляется при полном безмолвии посредников, в первую очередь западных институтов, США и Евросоюза. По большому счету, в свете последних агрессивных действий Армении – злонамеренного нарушения режима перемирия, попытки захвата нового приграничного поста и подлого убийства азербайджанского генерала, а затем появления вблизи мирных азербайджанских сел вооруженной кавалькады во главе с редактором ведущего армянского издания - женой армянского премьера, на фоне воинственных заявлений лидера сепаратистов о жажде присоединения к Армении и, наконец, реализации плана создания колонии ливанских армян, напрашивается одно резюме: мирный переговорный процесс в формате ОБСЕ полностью сорван. Президенту И.Алиеву не о чем говорить с премьером Н.Пашиняном. Нет предмета переговоров, ибо Армения категорически отвергла мадридские принципы, ранее одобренные двумя правительствами и посредниками. Азербайджан видит Карабах в своих границах, Армения своей неотъемлемой частью. Никто не уступит другому. Да, есть одна альтернатива – имитация переговоров. Но во имя чего? Мира во имя перемирия? Слишком оголены нервы и взвинчены эмоции.

В условиях нового миропорядка, выстроенного по принципу «мюнхенского сговора» о переделе мира и абсолютной деформации всей международно-правовой системы, Азербайджану оставляют единственный путь – вернуться к отправной точке 1992 года и возобновить широкомасштабную войну. Ведь когда дипломаты замолкают, то начинают кричать пушки. Либо отказаться от притязаний на возвращение Карабаха в правовое лоно Азербайджана. Третьего пути нет. Безусловно, Армения скреплена с великой державой – Россией союзническими отношениями. Да, другой региональный игрок, Турция, открыто поддерживает в этом противостоянии Азербайджан. И в последнее время эксперты склонны рассуждать о прокси-войне - большом региональном противостоянии за Карабах, подразумевая вступление в активные боевые действия региональных держав, что подорвет хрупкую систему безопасности и баланс сил в регионе. Описываемый наихудший сценарий развития ситуации может привести к непредсказуемым последствиям и огромным жертвам. Воцарится аналогичная ближневосточному пожару вторая катастрофа… Итак, переговоры зашли в тупик. Война обещает катастрофу. Как быть? Что делать? Как сторонам выйти из цугцванга?